İBB’den ücretsiz HPV aşısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ücretsiz HPV aşısı uygulamasını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uygulamanın16 Mayıs Perşembe günü itibariyle başlatacaklarını açıkladı. İmamoğlu, X hesabından şunları kaydetti:
“Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz.
Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz.
16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki vatandaşlar, İBB’nin sitesinde yer alan ‘HPV AŞI UYGULAMASI PROJESİ BAŞVURU FORMU’ üzerinden aşı başvurusu yapabilecek.”