İBB’den ücretsiz HPV aşısı

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, 20 yıl önce sekiz olan eczacılık fakültesi sayısının bugün 62‘ye ulaştığını söyledi. Beş yıllık eczacılık fakültesini bitiren gençler iş bulamıyor. Eczane açamıyor. Türkiye’de şu anda 9 bin 500 eczacı işsiz.