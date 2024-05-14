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Yaramazlara biraz batar!

İBB’den ücretsiz HPV aşısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ücretsiz HPV aşısı uygulamasını duyurdu.

Fotoğraf: Pexel.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uygulamanın16 Mayıs Perşembe günü itibariyle başlatacaklarını açıkladı. İmamoğlu, X hesabından şunları kaydetti:


“Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. 

Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz. 

16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki vatandaşlar, İBB’nin sitesinde yer alan ‘HPV AŞI UYGULAMASI PROJESİ BAŞVURU FORMU’ üzerinden aşı başvurusu yapabilecek.”

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