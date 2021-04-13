İBB’den toplu taşımaya düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşam açıklanan yeni kısıtlamaların toplu ulaşıma nasıl yansıyacağına açıklık getirdi.
Duyuruyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşam açıklanan yeni kısıtlamaların toplu ulaşıma nasıl yansıyacağına açıklık getirdi.
Duyuruyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.
Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınını yavaşlatmak için Ramazan ayında alınan yeni önlemleri açıklıyor.
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