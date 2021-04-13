Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB’den toplu taşımaya düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşam açıklanan yeni kısıtlamaların toplu ulaşıma nasıl yansıyacağına açıklık getirdi.

Duyuruyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

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