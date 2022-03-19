İBB’den motokuryeler için kampanya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her gün zamanla yarışan on binlerce motokurye için ‘Güvenle Gelsin’ kampanyası başlattı.

Fotoğraf: İBB

Motokuryeler, verilen binlerce siparişi zamanında yetiştirebilmek için her gün trafikte pek çok tehlikeyle karşı karşıya.

İBB ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğiyle başlatılan kampanya, tüketicileri online platformlar üzerinden verdikleri siparişlerin not bölümüne ‘Güvenle Gelsin’ ibaresi eklemeye davet ediyor. Böylelikle motokuryeler üzerindeki baskıya karşı toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Siparişlerine ‘Güvenle Gelsin’ ibaresi eklenen motokuryeler, ekipmanlarını kontrol etmek, trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş gerçekleştirmek için gerekli zamanı bulacak.

Kampanya kapsamında 240 motokuryeye eğitim verildi. Eğitim kapsamında harita okuma, ilk yardım, müşterilerle etkili iletişim ve güvenli sürüş eğitimi verildi.

Ayrıca motokuryelerin çalışma haklarına dair çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla 16 Mart 2022’de Teslimat Sektörü Sosyal Diyalog Toplantısı gerçekleştirildi.

İBB’nin ilgili birimleriyle birlikte meslek odaları ve özel sektör temsilcileri de toplantıya katıldı.