İBB'den İSPARK açıklaması: Güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı İSPARK otoparklarının yangın ve depreme karşı güvenlik tedbirleri için geçici süreyle kapatıldığını duyurdu.

İSPARK’a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldı

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, İSPARK’ın işlettiği 36 otoparkı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlemişti.

İBB’nin açıklaması şöyle:

“İstanbul Valiliği tarafından belediyemize iletilen 25.02.2025 tarih ve 841503 sayılı ‘yangın tedbirleri’ konulu yazı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın güvenliği açısından gerekli tarama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Silivri Depremi sonrasında da benzer şekilde hızlı hareket edilerek başlatılan, İBB mülkiyetindeki taşınmazların deprem güvenliği taramaları sürdürülmektedir.

Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından söz konusu otoparklar kademeli olarak yeniden hizmete açılacaktır.”