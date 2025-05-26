İBB soruşturmasında dördüncü dalga: 10 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, haklarında tutuklama talep edilen 36 kişinin işlemleri sürüyor.
İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.
Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada son olarak 23 Mayıs’ın erken saatlerinde çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı.
Dördüncü dalgada 46 kişi gözaltına alınmış, dört kişinin de firari olduğu belirtilmişti.
Savcılık, 36 kişi tutuklanmaları, 10 kişiyiyse adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.
Adli kontrolle serbest bırakılanlar şöyle:
- Abdulbaki Yayla, İBB’de bilgisayar işletmeni
- Atilla Alkan, İBB’de mühendis
- Burak Salman, İBB’de mühendis
- Davut Şener, İBB’de mühendis
- Fadime Şimşek İspir, İBB’de bilgisayar işletmeni
- Ferhat Fazlıoğlu, İBB’de mühendis
- Hakan Kuk, İBB’de tekniker
- Mehmet Zeki Ertürk, İBB’de mühendis
- Sezen Algedik, İBB’de mühendis
- Muhammet Burak Gönültaş, İBB’de tekniker
Tutuklanması talep edilen ve işlemleri süren isimlerse şunlar:
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay
- KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt
- İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfüllah Demirel
- İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar
- İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık
- İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü Ahmet Önal
- İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er
- İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı – İhale Komisyonu Üyesi Akif Gündüz
- İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Yıldırım
- İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Burak Alp
- İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı Osman Şahin
- İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu
- Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın
- Şirket Genel Müdürü Abdussamet Baydar
- İş kadını Nezahat Kurt
- İş kadını Serpil Altıntaş
- İş adamları Yusuf Şahin, Sarp Yalçınkaya, Berat Çağrı Kapki, Murat Şeyhmus Sarıboğa, İlker Hamal, Seza Büyükçulha
- Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu
- Yapı Merkezi İnş ve San AŞ’de inşaat mühendisi Mustafa Erkan Saatçi
- Muhasebeci Murat Sinan Sepetçi
- İBB memuru ve harita mühendisi Yakup Öner’in makam şoförü Kamuran Ataç
- Adem Soytekin’in koruması Murat Erenler
- Muhasebe müdürü Murat Bıyık
- Çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz
- Eski Kültür AŞ Sanat Yönetimi çalışanı Habibe İlknur Kaya
Güncellenecek…