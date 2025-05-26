İBB soruşturmasında dördüncü dalga: 10 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, haklarında tutuklama talep edilen 36 kişinin işlemleri sürüyor.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu soruşturmada son olarak 23 Mayıs’ın erken saatlerinde çok sayıda İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Dördüncü dalgada 46 kişi gözaltına alınmış, dört kişinin de firari olduğu belirtilmişti.

Savcılık, 36 kişi tutuklanmaları, 10 kişiyiyse adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.

Adli kontrolle serbest bırakılanlar şöyle:

Abdulbaki Yayla, İBB’de bilgisayar işletmeni

Atilla Alkan, İBB’de mühendis

Burak Salman, İBB’de mühendis

Davut Şener, İBB’de mühendis

Fadime Şimşek İspir, İBB’de bilgisayar işletmeni

Ferhat Fazlıoğlu, İBB’de mühendis

Hakan Kuk, İBB’de tekniker

Mehmet Zeki Ertürk, İBB’de mühendis

Sezen Algedik, İBB’de mühendis

Muhammet Burak Gönültaş, İBB’de tekniker

Tutuklanması talep edilen ve işlemleri süren isimlerse şunlar:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt

İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfüllah Demirel

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık

İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü Ahmet Önal

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er

İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı – İhale Komisyonu Üyesi Akif Gündüz

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Yıldırım

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Burak Alp

İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı Osman Şahin

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın

Şirket Genel Müdürü Abdussamet Baydar

İş kadını Nezahat Kurt

İş kadını Serpil Altıntaş

İş adamları Yusuf Şahin, Sarp Yalçınkaya, Berat Çağrı Kapki, Murat Şeyhmus Sarıboğa, İlker Hamal, Seza Büyükçulha

Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu

Yapı Merkezi İnş ve San AŞ’de inşaat mühendisi Mustafa Erkan Saatçi

Muhasebeci Murat Sinan Sepetçi

İBB memuru ve harita mühendisi Yakup Öner’in makam şoförü Kamuran Ataç

Adem Soytekin’in koruması Murat Erenler

Muhasebe müdürü Murat Bıyık

Çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz

Eski Kültür AŞ Sanat Yönetimi çalışanı Habibe İlknur Kaya​​​​​

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