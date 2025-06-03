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İBB soruşturmasında beşinci dalga: Hasan Akgün'e tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün’ün tutuklanması talep edildi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.


Soruşturmaların beşinci dalgasında 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden bazıları şunlardı:

  • Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
  • Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
  • Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
  • Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 
  • Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 
  • Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu

Erdoğdu ve üç isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Akgün’le beraber sayı beşe yükseldi.

Haklarında tutuklama talep edilen isimler şöyle:

  • Aykut Erdoğdu
  • Hasan Akgün
  • Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas
  • Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik
  • Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat
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