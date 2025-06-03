İBB soruşturmasında beşinci dalga: Aykut Erdoğdu dahil üç kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı.

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İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmaların beşinci dalgasındaki gözaltılar şu dört soruşturma odaklı:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İBB odaklı soruşturma

Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması

Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim 2019’daki harcamalar gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması

Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 kişinin savcılık işlemleri tamamlanmış, 30 kişi için tutuklama, altı kişi içinse adli kontrol talep edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde Erdoğdu’yla birlikte Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Veysel Erçevik tutuklandı.

Diğer isimlerin işlemleri sürüyor.

Savcılığın tutuklama talep ettiği kalan 27 kişi şöyle:

Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Oya Tekin’in eşi Celal Tekin Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir Can Zafer Yaman Ebubekir Akın Gürkan Dölekli Özer Ayık Sırrı Küçük Yusuf Yadoğlu Baki Aydöner Burak Korzay Erhan Daka Fikret Demir Songül Demir Şazime Sena Çelik İsmet Abacı İsmail Yalçın Hakan Ateş Görkem Kızılkaynak.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istenen isimlerse şunlar:

Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı.

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