İBB soruşturması: Üç kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların ikinci dalgasında gözaltına alınan üç kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bunlardan 52’si gözaltına alınmıştı. Bir kişiyse aranıyor.

Gözaltındakiler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

İSPER uzmanı Songül Çar, işadamları Fikret Şimşek ve Yılmaz Şimşek adli kontrolle serbest bırakıldı. 49 kişinin ifade işlemi sürüyor.



