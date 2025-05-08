İBB soruşturması: 'Manipülatif' paylaşımlara soruşturma

İstanbul başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasıyla ilgili ‘manipülatif’ paylaşım yapanlar ve yayanlar hakkında soruşturma başlattı.
İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
26 Nisan’daki ikinci dalga operasyondaysa hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 18’i tutuklanmıştı.
Başsavcılığın açıklamasında soruşturmayla ilgili bir kısım sosyal medya platformlarında manipülatif bilgilerin paylaşıldığı belirtildi.
Söz konusu paylaşımların yanıltıcı olduğu ve yargılamayı etkileme amacı taşıdığının anlaşıldığı kaydedildi.
Bu doğrultuda paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.