İBB soruşturması: İkinci dalgada 12 tutuklama daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınanlardan 12’si daha tutuklandı. Toplam sayı 18’i buldu.

Tutuklananlar arasında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi Cevat Kaya da var. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Buşkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ev hapsine alındı.

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İstanbul başsavcılığı İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 26 Nisan’da 52 kişiyi daha gözaltına almıştı.

Şu ana kadar toplam 28 kişi salıverilmiş, iki kişi ev hapsine alınmış, altı kişi de tutuklanmıştı.

Bu sabah itibariyle de 12 kişi hakkında tutuklama kararı, iki kişi hakkında ev hapsi, beş kişi hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı çıktı.

Tutuklanan isimler şunlar:

Ramazan Gülten – İBB İmar Şube müdürü

Çağlar Türkmen – Ekrem İmamoğlu’nun koruması

Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası zabıta müdürü

Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası zabıta müdürü

Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi başkan vekili

Metin Bal – Kültür A.Ş. reklam şefi

Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Hakediş Şefi

Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediyesi başkan yardımcısı ve İBB Meclisi üyesi

Melih Geçek – Eski İSBAK yönetim kurulu üyesi

Naim Erol Özgüner – Eski İBB Bilgi İşlem Daire başkanı

Engin Ulusoy – Eski İBB Zabıta Daire başkanı

Yakup Üner – Danışman / İBB mühendisi

Ev hapsine alınanlar:

Şafak Başa – İSKİ Genel Müdürü

Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Daire başkanı

Şu isimler adli kontrol şartıyla salıverildi:

Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire başkanı

Tuba Figenkaplan – Eski Mali İşler Daire başkanı

Murat Selvi – Eski İBB Mali Hizmetler Daire başkanı

Onur Soytürk – Eski İBB İmar AŞ genel müdürü

Ayhan Koç – Eski Mezarlık Daire başkanı

Sinan Akçiçek – İBB İmar AŞ danışmanı

Önceki kararlar

Sabaha karşı tutuklanan altı isim şunlardı:

Elçin Karaoğlu – Boğaziçi İmar müdürü

Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. genel müdür yardımcısı

Onur Aldı – Kültür A.Ş. genel müdür yardımcısı

Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. reklam müdür yardımcısı

Cevat Kaya – İşadamı (Dilek İmamoğlu’nun abisi)

Mete Mağden – İşadamı

Şu iki isim ev hapsine alınmıştı:

Zeynep Ayten Gözdem Ongun – Murat Ongun’un eşi

Rasim Kaya – İşadamı

Bu sabaha kadar adli kontrolle serbest bırakılanlar şöyleydi: