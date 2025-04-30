İBB soruşturması: İkinci dalgada 12 tutuklama daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınanlardan 12’si daha tutuklandı. Toplam sayı 18’i buldu.
Tutuklananlar arasında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi Cevat Kaya da var. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Buşkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ev hapsine alındı.
İstanbul başsavcılığı İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 26 Nisan’da 52 kişiyi daha gözaltına almıştı.
Şu ana kadar toplam 28 kişi salıverilmiş, iki kişi ev hapsine alınmış, altı kişi de tutuklanmıştı.
Bu sabah itibariyle de 12 kişi hakkında tutuklama kararı, iki kişi hakkında ev hapsi, beş kişi hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı çıktı.
Tutuklanan isimler şunlar:
- Ramazan Gülten – İBB İmar Şube müdürü
- Çağlar Türkmen – Ekrem İmamoğlu’nun koruması
- Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası zabıta müdürü
- Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası zabıta müdürü
- Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi başkan vekili
- Metin Bal – Kültür A.Ş. reklam şefi
- Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Hakediş Şefi
- Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediyesi başkan yardımcısı ve İBB Meclisi üyesi
- Melih Geçek – Eski İSBAK yönetim kurulu üyesi
- Naim Erol Özgüner – Eski İBB Bilgi İşlem Daire başkanı
- Engin Ulusoy – Eski İBB Zabıta Daire başkanı
- Yakup Üner – Danışman / İBB mühendisi
Ev hapsine alınanlar:
- Şafak Başa – İSKİ Genel Müdürü
- Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Daire başkanı
Şu isimler adli kontrol şartıyla salıverildi:
- Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire başkanı
- Tuba Figenkaplan – Eski Mali İşler Daire başkanı
- Murat Selvi – Eski İBB Mali Hizmetler Daire başkanı
- Onur Soytürk – Eski İBB İmar AŞ genel müdürü
- Ayhan Koç – Eski Mezarlık Daire başkanı
- Sinan Akçiçek – İBB İmar AŞ danışmanı
Önceki kararlar
Sabaha karşı tutuklanan altı isim şunlardı:
- Elçin Karaoğlu – Boğaziçi İmar müdürü
- Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. genel müdür yardımcısı
- Onur Aldı – Kültür A.Ş. genel müdür yardımcısı
- Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. reklam müdür yardımcısı
- Cevat Kaya – İşadamı (Dilek İmamoğlu’nun abisi)
- Mete Mağden – İşadamı
Şu iki isim ev hapsine alınmıştı:
- Zeynep Ayten Gözdem Ongun – Murat Ongun’un eşi
- Rasim Kaya – İşadamı
Bu sabaha kadar adli kontrolle serbest bırakılanlar şöyleydi:
- Kadriye Kasapoğlu – Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi
- Arif Gürkan Alpay – İBB genel sekreter yardımcısı
- Begüm Çelikdelen – İSKİ genel müdür yardımcısı
- Serap Öbekçi – İBB Etüd ve Proje Daire başkanı
- Hülya Kırlıkova – Ulaşım Projeleri müdür yardımcısı
- Faik Özberk – Eski Kültür Aş Satın Alma şefi
- Can Akın Çağlar – Eski İBB genel sekreteri
- Turan Aydoğan – Eski CHP İstanbul milletvekili (2018–2023)
- Turgut Tuncay Önbilgin – Eski İBB genel sekreter yardımcısı
- Murat Yazıcı – Eski İBB genel sekreter yardımcısı
- Mehmet Çakılcıoğlu – Eski İBB genel yardımcısı
- İhsan Yılmaz – Eski İBB Etüd ve Proje Daire başkanı
- Songül Çar – İSPER uzmanı
- Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. çalışanı
- Mustafa Kemal Özcengiz – Kültür A.Ş. çalışanı
- Oya Özinan – Kültür A.Ş. çalışanı
- Faik Özberk – Eski Kültür A.Ş. Satın Alma şefi
- Ali Ayçiçek – Eski Emlak Daire başkanı
- Meral Çakır – Mali müşavir
- Mehmet Şahin – Emlak danışmanı
- Dursun Balcıoğlu – İşadamı
- Yılmaz Şimşek – İşadamı
- Fikret Şimşek – İşadamı
- Erkan Şimşek – İşadamı
- Yeşim Özay – İBB mühendisi