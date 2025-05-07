İBB soruşturması: Gülaylar Altın'ın ortağı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında ifadeye çağrılan Gülaylar Kuyumculuk Grubu’nun ortağı Mehmet İlhan Gülay ‘rüşvet’ suçlamasıyla tutuklandı.

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İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

26 Nisan’daki ikinci dalga operasyondaysa hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 18’i tutuklanmıştı.

HaberTürk’ten Ceylan Sever‘in haberine göre şirketin icra kurulu üyesi ve yüzde 50 ortağı olan Gülay, 6 Mayıs’ta savcılığa ifade verdi.

Gülay, Ataşehir’deki arazisine inşaat yapabilmek için İBB’ye rüşvet vererek emsal değişikliği yaptırdığı suçlanıyor.

Savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Gülay, şunları söyledi:

* Hakkımda verilen gizli tanık Sekoya’nın verdiği ifade tarafıma okundu. Ben Yakup Öner’i (İBB mühendisi) tanırım kendisiyle birkaç defa görüştüm. Fatih Özçelik (İBB Kamulaştırma Şube Müdürü), Kaan Sürmegöz (Emlak Yönetimi Dairesi başkanı), Adem Soytekin (iş insanı) ve Fatih Keleş’i (İBB Spor Kulübü başkanı) tanımıyorum. Süleyman Atik’se yanlış hatırlamıyorsam bir defa telefonda görüştüm. Elçin Karaoğlu’nu (İBB Boğaziçi İmar Müdürü) başından bilirim.

* Bahse geçen İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi 1046 ada 200 parsel ve yan parselde bulunan araziyi 2018’de Bainbridge isimli holdingden satın aldım. Satın aldığımızda söz konusu arazide telkin işlemleriyle alakalı arazi içerisinde yapılmış metro çıkışı ve İspark İnşaatıyla ilgili İBB’yle çok dava bulunmaktaydı. Biz o dönemde söz konusu araziye aldıktan sonra bu hususları o dönemdeki mevcut belediye yönetimiyle görüştük.

* İBB Başkanı Mevlüt Uysal başkanlığından ilgili büyükşehir belediyesi kurumlarıyla anlaşarak davalardan vazgeçme ve arazinin yaklaşık 60 dönümlük kısmını İBB’ye terk etme karşılığında bir protokol imzaladım. Ancak 2019’da yapılan seçimler neticesinde İBB yönetimi değişti.

* 2019’da şu an soy ismini hatırlamadığım İBB Genel Sekreteri Yavuz bey arayarak bizimle irtibata geçti. Biz kendisiyle söz konusu protokolün yürürlüğe girmesi ve aradaki ihtilafların kalkması için çeşitli görüşmeler yaptık. Bu dönemde Yavuz bey söz konusu hususu Yakup Öner’in takip edeceğini belirterek bizi kendisine yönlendirdi. Aradan geçen süreçte biz davalardan feragat ettik ve bu feragatımız karşılığında İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu 12 Ocak 2023 tarihli kararıyla söz konusu arazide emsal değiştirilmiştir.

* Ancak bu emsal 0,75’ten 1,5’e çıkarılmış olmasına karşın çevre ve komşu parsellerde emsal 2,07’dir. Ayrıca söz konusu karar alındığı dönemde şu an tam tarihi hatırlayamıyorum, bu araziye yapılacak inşaattan 4-5 bin metrekare kapalı alan inşaat bitiminde belediyeye terk edilmek üzere ek bir protokolle imzalandı. Söz konusu parseller toplamda 228 bin 22 iken yaklaşık 60 bin metrekare belediyeye terk ettik.

‘Tevfik Göksu’nun ricasıyla araziye cami inşaatı koyduk’

* Ayrıca o dönemki grup başkan vekili olan Tevfik Göksu’nun ricası üzerine söz konusu parsel ve kendi arazimiz içerisinde bir cami inşaatı yapmayı anlaşmaya koyduk. Bu husus plan notuna da eklenmiştir.

* Bahse geçen görüşmeleri ve süreci kendim takip ettim. Şirket ortağımız İhsan Gülay’ın yaşı ve hastalığı nedeniyle bilgisi haricinde herhangi bir dahli bulunmamaktadır.

‘İmar izni almadık, emsal artışına izin veren komisyonun başkanı AK Partili’

* Ben gizli tanığın ifadesinde geçen rüşvet iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü bahse geçen araziye ilişkin şu an herhangi bir imar izni de alabilmiş değiliz. Kaldı ki çevre parsellerle aramızda bizim aleyhimize olacak şekilde emsal farkı vardır.

* Yine emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostan şu an AK Parti İBB Grup Başkan Vekili; Mehmet Yiğit, Sultangazi Belediye başkan yardımcısıdır. Bu şahısların Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle bir arada olmaları mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

Avukatı da Gülay’ın şirketinin kâra değil zarara uğradığını belirterek takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Tanık ifadesine dikkat çeken savcı, Gülay’ın kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanmasını talep etti.

Mahkemede de suçlamaları reddetti

Gülay mahkemedeki sorgusunda da suçlamaları reddetti:

“Savcılıktaki ifademde önemli olan konuyu unuttuğumu düşünüyor, bize özgü yapılan çalışmayı biz belediyece yönetmedik. Bize rant sağlamak amacıyla yapılmadı. Ataşehir Belediyesi’nin bu planlara ihtiyacı vardı, üzerinden beş, altı sene geçmiştir.

Belediye bütün bölgeyle ilgili planlar yapmıştır. Biz böyle bir çıkar ilişkisi içerisinde olsak biz daha fazla menfaat sağlardık, kendi açımızdan daha faydalı hale getirirdik.

Dedemden itibaren gelen bir işimiz vardır. 40 senedir iş hayatının içerisindeyim, böyle bir ithamda ve böyle bir alışveriş içerisine girmedim. Adli kaydım ve sicilim temizdir, suçsuzum, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, yüce adalete sığınıyorum, kaçma şüphem yoktur.

Bu şirket içerisinde icra kurulu üyesiyim, yönetim kurulu üyesi değilim. Bizim imza sorumluluğumuz kesinlikle yoktur, serbest bırakılmamı istiyorum.”

‘Plan değişikliği AK Partili üyelerin oylarıyla geçti’

Gülay’ın avukatı Yaşar Yetiş müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti ve şunu söyledi: “Rüşvete konu edilen plan değişikliği işlemi İBB Başkanlığı Meclisi’nde AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla ve hatta CHP’li üyelerin muhalefetiyle geçmiştir.

Hatta geçen plan notunda rüşvet verenin lehine olması gereken uygulama tam tersi aleyhine olmuş müvekkilin plan notunda emsallerine göre yararlandığı hak daha sınırlı olmuştur. Bu dahi rüşvet iddiasının doğru olmadığının ispatıdır.”

Mahkeme tanık ifadesi, henüz toplanmamış ‘delilleri’ ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek, Gülay’ı tutukladı.



