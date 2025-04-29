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Yaramazlara biraz batar!

İBB soruşturması: 18 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 48 kişiden 18’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanması istenen 30 kişinin işlemleri sürüyor.


Fotoğraf: AA

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmıştı.

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bu kişilerden 52’si gözaltına alınmış, üç kişi bugün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hakimlik 18 kişi için yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

18 kişi şunlar:

  • İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu
  • İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay
  • İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbek
  • Eski İSKİ Satın Alma şefi Faik Özberk
  • Eski İBB genel sekreteri Can Akın Çağlar
  • Eski CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan
  • Eski Reklam Yönetimi Şube müdür yardımcısı Hülya Kırlıkova
  • Eski İBB genel sekreter yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin
  • Eski İBB genel sekreter yardımcısı Murat Yazıcı
  • Eski İBB genel sekreter yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu
  • Eski İBB Etüd ve Proje Daire başkanı İhsan Yılmaz
  • Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü bilgisayar programcısı Onur Can Tekbaş
  • Kültür A.Ş. çalışanı Mustafa Kemal Özcengiz
  • Kültür A.Ş. çalışanı Oya Özinan
  • Mali müşavir Meral Çakır
  • Emlak danışmanı Mehmet Şahin
  • İşadamı Erkan Şimşek
  • İşadamı Dursun Balcıoğlu

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