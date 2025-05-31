İBB odaklı soruşturmalarda beşinci dalga: 28 kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların da olduğu dört farklı yolsuzluk soruşturmasında 28 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sağlık kontrolüne götürüldü. Fotoğraf: AAA

İstanbul başsavcılığı gözaltı kararlarının İBB odaklı soruşturmalar dahil dört farklı soruşturmayı kapsadığını duyurdu. Diğer üç soruşturmaysa şöyle açıklandı:

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması

Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim harcamaları gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması

Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da var.

AA’nın haberine göre eş zamanlı operasyonlarda Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da olduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Çalışmalarda üç kişinin cezaevinde, üç kişininse yurt dışında olduğu tespit edildi. 13 kişiyse aranıyor.

Öte yandan baskın düzenlenen Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa belediye binalarında arama yapıldığı öğrenildi.



