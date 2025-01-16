İBB Meclisi'nde dokuz ilçedeki taşınmazların satışına onay: AKP grubu hayır oyu verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde farklı ilçelerde mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışı kabul edildi. AKP grubu ‘hayır’ oyu verdi.

İBB Meclisi. Fotoğraf: AA

Mecliste satışına onay verilen mülkiyeti İBB’ye ait konut, ticaret ve turizm alanlarıyla küçük sanayi alanları şu ilçelerde:

Beyoğlu

Esenler

Eyüpsultan

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Kartal

Maltepe

Pendik

Ümraniye

AKP Meclis Üyesi Muhammet Kaynar gündem maddesiyle ilgili alıp şöyle konuştu:

“Gayrimenkul satışına karşı olan CHP, 3 milyon 810 bin metrekare taşınmaz satıyor. Bu durum, ‘Seçimden önce başka, seçildikten sonra başka’ olan tavrın çok net ve açık örneğidir.”

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan’sa Kaynar’a şöyle yanıt verdi:

“CHP, Muhammet Bey’in ‘Seçimden önce başka, seçimden sonra başka’ dediği süreçte şöyle bir siyaset ortaya koydu.

Eğer o dönemde o arsaların satışına CHP ‘evet’ demiş olsaydı, para dizilere, filmlere, birtakım cemaatlere, vakıflara gidecekti.

Şimdi bu dönemde para metrolara, yaşam vadilerine, kreşlere, kent lokantalarına gidiyor.”