İBB Meclisi'nde dokuz ilçedeki taşınmazların satışına onay: AKP grubu hayır oyu verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde farklı ilçelerde mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışı kabul edildi. AKP grubu ‘hayır’ oyu verdi.
Mecliste satışına onay verilen mülkiyeti İBB’ye ait konut, ticaret ve turizm alanlarıyla küçük sanayi alanları şu ilçelerde:
- Beyoğlu
- Esenler
- Eyüpsultan
- Gaziosmanpaşa
- Kağıthane
- Kartal
- Maltepe
- Pendik
- Ümraniye
AKP Meclis Üyesi Muhammet Kaynar gündem maddesiyle ilgili alıp şöyle konuştu:
“Gayrimenkul satışına karşı olan CHP, 3 milyon 810 bin metrekare taşınmaz satıyor. Bu durum, ‘Seçimden önce başka, seçildikten sonra başka’ olan tavrın çok net ve açık örneğidir.”
CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan’sa Kaynar’a şöyle yanıt verdi:
“CHP, Muhammet Bey’in ‘Seçimden önce başka, seçimden sonra başka’ dediği süreçte şöyle bir siyaset ortaya koydu.
Eğer o dönemde o arsaların satışına CHP ‘evet’ demiş olsaydı, para dizilere, filmlere, birtakım cemaatlere, vakıflara gidecekti.
Şimdi bu dönemde para metrolara, yaşam vadilerine, kreşlere, kent lokantalarına gidiyor.”