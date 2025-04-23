İBB gece açık olacak alanları duyurdu: Sıcak yemek dağıtımı ve kumanya var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için gece boyunca açık olacak alanları duyurdu.

Fotoğraf: İBB

23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Evlerine girmeye korkan vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor.

İBB sokaktaki vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber etti.

Aslan’ın X hesabından yaptığı açıklamaya göre gece boyu Kemerburgaz Kent Ormanı açık olacak.

24 Saat Açık BELTUR işletmeleri şöyle:

Avcılar Denizköşkler

Büyük Çamlıca

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Caddebostan Sahil

Kemerburgaz Kent Ormanı

Müze Gazhane

İSPARK / Otopark hizmetleri şöyle:

İstanbul genelindeki tüm yol üstü İSPARK otoparkları, özellikle toplanma alanlarına yakın noktalar ücretsiz olarak hizmete açıldı.

Bu alanlarda görevli personel, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara imkanlar doğrultusunda destek sağlıyor.

Açık otopark alanları şöyle:

Yenikapı dolgu alanı

Maltepe dolgu alanı

Yıldız Korusu

Emirgan Korusu

Kadıköy açık otoparkı

Bostancı açık otoparkı

Fatih Vatan Caddesi açık otoparkı

Alibeyköy Lojistik Merkezi otoparkı

Bahçeleri kullanıma açılan kültür merkezleri şöyle:

Fatih Bulgurpalas Kültür Merkezi

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Sıcak yemek hizmeti:

40 noktada kumanya ve sıcak yemek hizmeti

10 mobil büfe ve sevkiyat aracı

16 noktada kumanya ve sıcak yemek dağıtımı

Temel ihtiyaçlar için açık olan yerler şöyle:

Park ve bahçeler bünyesindeki toplam 606 adet (aktif alan; koru, kent ormanı, park, mesire alanı vs.) alanda, 429 adet tuvalet ve 1500 personelle 24 saat hizmet veriliyor.

Tüm şehir tuvaletleri ücretsiz hale getirilmiş olup 24 saat hizmet veriliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesindeki 59 spor tesisi ile okul bahçelerinde bulunan 203 okul spor salonu vatandaşların hizmetine açıldı.

Sosyal Hizmetler bünyesindeki il genelinde bulunan 64 noktadaki Çocuk Etkinlik Merkezinin bahçeleri ve tuvaletleri vatandaşların kullanımına açıldı.