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Yaramazlara biraz batar!

İBB gece açık olacak alanları duyurdu: Sıcak yemek dağıtımı ve kumanya var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için gece boyunca açık olacak alanları duyurdu.

Fotoğraf: İBB

23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.


Evlerine girmeye korkan vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor.

İBB sokaktaki vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber etti.

Aslan’ın X hesabından yaptığı açıklamaya göre gece boyu Kemerburgaz Kent Ormanı açık olacak.

24 Saat Açık BELTUR işletmeleri şöyle:

  • Avcılar Denizköşkler
  • Büyük Çamlıca
  • Büyükdere Atatürk Fidanlığı
  • Caddebostan Sahil
  • Kemerburgaz Kent Ormanı
  • Müze Gazhane

İSPARK / Otopark hizmetleri şöyle:

  • İstanbul genelindeki tüm yol üstü İSPARK otoparkları, özellikle toplanma alanlarına yakın noktalar ücretsiz olarak hizmete açıldı.
  • Bu alanlarda görevli personel, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara imkanlar doğrultusunda destek sağlıyor.

Açık otopark alanları şöyle:

  • Yenikapı dolgu alanı
  • Maltepe dolgu alanı
  • Yıldız Korusu
  • Emirgan Korusu
  • Kadıköy açık otoparkı
  • Bostancı açık otoparkı
  • Fatih Vatan Caddesi açık otoparkı
  • Alibeyköy Lojistik Merkezi otoparkı

Bahçeleri kullanıma açılan kültür merkezleri şöyle:

  • Fatih Bulgurpalas Kültür Merkezi
  • Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
  • Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Sıcak yemek hizmeti:

  • 40 noktada kumanya ve sıcak yemek hizmeti
  • 10 mobil büfe ve sevkiyat aracı
  • 16 noktada kumanya ve sıcak yemek dağıtımı

Temel ihtiyaçlar için açık olan yerler şöyle:

  • Park ve bahçeler bünyesindeki toplam 606 adet (aktif alan; koru, kent ormanı, park, mesire alanı vs.) alanda, 429 adet tuvalet ve 1500 personelle 24 saat hizmet veriliyor.
  • Tüm şehir tuvaletleri ücretsiz hale getirilmiş olup 24 saat hizmet veriliyor.
  • Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesindeki 59 spor tesisi ile okul bahçelerinde bulunan 203 okul spor salonu vatandaşların hizmetine açıldı.
  • Sosyal Hizmetler bünyesindeki il genelinde bulunan 64 noktadaki Çocuk Etkinlik Merkezinin bahçeleri ve tuvaletleri vatandaşların kullanımına açıldı.
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