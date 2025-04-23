İBB gece açık olacak alanları duyurdu: Sıcak yemek dağıtımı ve kumanya var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için gece boyunca açık olacak alanları duyurdu.
23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.
Evlerine girmeye korkan vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor.
İBB sokaktaki vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber etti.
Aslan’ın X hesabından yaptığı açıklamaya göre gece boyu Kemerburgaz Kent Ormanı açık olacak.
24 Saat Açık BELTUR işletmeleri şöyle:
- Avcılar Denizköşkler
- Büyük Çamlıca
- Büyükdere Atatürk Fidanlığı
- Caddebostan Sahil
- Kemerburgaz Kent Ormanı
- Müze Gazhane
İSPARK / Otopark hizmetleri şöyle:
- İstanbul genelindeki tüm yol üstü İSPARK otoparkları, özellikle toplanma alanlarına yakın noktalar ücretsiz olarak hizmete açıldı.
- Bu alanlarda görevli personel, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara imkanlar doğrultusunda destek sağlıyor.
Açık otopark alanları şöyle:
- Yenikapı dolgu alanı
- Maltepe dolgu alanı
- Yıldız Korusu
- Emirgan Korusu
- Kadıköy açık otoparkı
- Bostancı açık otoparkı
- Fatih Vatan Caddesi açık otoparkı
- Alibeyköy Lojistik Merkezi otoparkı
Bahçeleri kullanıma açılan kültür merkezleri şöyle:
- Fatih Bulgurpalas Kültür Merkezi
- Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
- Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi
Sıcak yemek hizmeti:
- 40 noktada kumanya ve sıcak yemek hizmeti
- 10 mobil büfe ve sevkiyat aracı
- 16 noktada kumanya ve sıcak yemek dağıtımı
Temel ihtiyaçlar için açık olan yerler şöyle:
- Park ve bahçeler bünyesindeki toplam 606 adet (aktif alan; koru, kent ormanı, park, mesire alanı vs.) alanda, 429 adet tuvalet ve 1500 personelle 24 saat hizmet veriliyor.
- Tüm şehir tuvaletleri ücretsiz hale getirilmiş olup 24 saat hizmet veriliyor.
- Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesindeki 59 spor tesisi ile okul bahçelerinde bulunan 203 okul spor salonu vatandaşların hizmetine açıldı.
- Sosyal Hizmetler bünyesindeki il genelinde bulunan 64 noktadaki Çocuk Etkinlik Merkezinin bahçeleri ve tuvaletleri vatandaşların kullanımına açıldı.
Marmara açıklarında meydana gelen depremler sonrası, İBB olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm önlemleri aldık.— Nuri Aslan (@nuriaslan_tr) April 23, 2025
Gece Boyunca Açık Alanlar:
🌲Kemerburgaz Kent Ormanı
24 Saat Açık BELTUR… pic.twitter.com/2rOKrYygMm