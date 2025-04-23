İBB Deprem Bilim Kurulu: Artçılar devam edecek, hasarlı binalara girmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Bilim Kurulu, İstanbulluları artçılara karşı uyardı ve hasarlı binalara girmeme çağrısında bulundu.
Bugün 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.
İBB Deprem Bilim Kurulu’ndan Dr. Tarık Şengül kurul adına şu uyarılarda bulundu:
- Sadece yetkililerden gelen bilgileri dikkate alın.
- Sosyal medya ve benzeri mecralarda yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemeli.
- 6,2’lik deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır.
- Artçıların bir süre daha devam edeceğinin bilinmesinde yarar var.
- Hasar alan binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemli.
- Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda bilim kurulu olarak merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eşgüdüm içinde çalışması son derece önemli ve etkili sonuçlar alınabilmesinin ön koşulu.
- Üniversite, ilgili sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarının katkılarının da alınması önemli.
- Depremin yarattığı kaygıları en aza indirmek ve spekülasyonların önüne geçmek için yetkililerin ve yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesi de önemli.