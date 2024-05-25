İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bağdat Caddesi’ni yenileyecek.

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Yenileme projesinin ilk etabı caddenin 32 bin metrekarelik alanında yürütülecek. Projeyle caddede yer alan oturma-dinlenme alanları, sergi salonları ve bisiklet yolları yenilenecek.

İBB Bağdat Caddesi için altı öncelikli hedefi hayata geçirmek istiyor. Bu hedefler; ‘kaldırımların genişletilmesi’, ‘kot farklılıklarının giderilmesi’, ‘karşıdan karşıya geçişlerin kolaylaştırılması’, ‘cadde üzerindeki kültürel değerlerin korunması ve yeniden düzenlenmesi’, ‘yeni sanat odaklarının kazandırılması’, ‘somut olmayan kültür varlıklarının kaybolmadan önce kayıt altına alınması ve ulaşılabilir kılınması’ olarak belirlendi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay proje hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bağdat Caddesi, modern İstanbul’un yüzü olacak. Yeni bisiklet yolu, daha geniş kaldırımlar, iyileştirilmiş yaya geçişleri ve yeni modern kent mobilyalarıyla tasarlanan projenin ilk etabının yapımına başlıyoruz. Projede sosyalleşilebilecek toplanma alanlarının yanında mevcut yeşil doku korunurken, yeni yeşil alanlar da kazandırıyoruz. Ayrıca caddenin tüm altyapısını baştan sona yeniliyoruz.”