Hyundai’dan sürücüsüz otomobil teknolojisine 1 milyar dolarlık yatırım

Hyundai, sürücüsüz ve elektrikli otomobil geliştirme şirketi Motional’a yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımla şirket, Motional’ın çoğunluk hissesine de sahip olacak.

Fotoğraf: AA

Anlaşmaya göre Hyundai, Motional’a doğrudan 475 milyon dolarlık yatırım yapacak. Ayrıca girişim ortağı Aptiv’in hisseleri için de 448 milyon dolar ödeyecek. Aptiv’deki hisselerin Hyundai’a geçmesiyle birlikte Motional’ın toplam hisselerinin yüzde 85’i Güney Korelilerin olacak.

Electrive’ın haberine göre ABD’li otomotiv tedarikçisi Aptiv’in CEO’su Kevin Clark, ocakta şirketin robot taksi işinin yüksek maliyeti ve karlılığa giden yolun uzun olması nedeniyle Motional’a artık yatırım yapmayacağını duyurmuştu.

Motional sürücüsüz otomobillerini Boston, Pittsburgh, Las Vegas, Los Angeles ve Singapur’da direksiyonda bir güvenlik sürücüyle test etmişti. Şirketin pazara açılma stratejisi Uber, Lyft ve Via gibi araç çağırma platformlarıyla ortaklık kurarak müşterilere yolculuk imkanı sunmak üzerine kurulu. Motional, 2024’te sürücüsüz ve tamamen elektrikli Hyundai Ioniq 5 araçlarıyla bir robot taksi hizmeti başlatmayı hedefliyor.