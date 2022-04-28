Hüsnü Öndül: Siyasal nedenlerle cezalandırma

Olanı biteni okumak zor değil. Siyasal nedenlerle cezalandırma yoluna gidiliyor. AİHM de bunu tespit etmişti. Eylemler Anayasa ve yasalar karşısında suç teşkil etmiyor. Belirtilen durumda cezalandırma yoluna gitmek 18. madde ihlaline sebebiyet veriyor. 9 Ocak 2020 tarihinde bu köşede yayımlanan “Demirtaş ve Kavala kararları üzerine-madde 18” başlıklı yazımızda şöyle demiştik: “AİHS 18. madde, “hakların kısıtlanmasının sınırları” başlıklıdır ve şöyledir: “Bu Sözleşme’nin hükümleri gereğince sözü edilen hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir.”
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