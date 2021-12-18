Hüseyin İrfan Fırat: İşyerindeki problemlerden biri ücret dengesi olacak

Asgari ücretle ilgili olarak işyerlerinde yaşanılacak olası problemlerden biri de şüphesiz ki işyerlerinde yaşanılacak ücret dengesi problemleridir. Çünkü bilindiği üzere ülkemizde asgari ücret bir süredir artık ortalama ücret halini aldı. 2021 yılı için ortalama ücret 3 bin TL civarında iken önümüzdeki yıl bu tutar 4bin 250 TL olacak. İşverenler kıdemli ve nitelikli personele aşağı yukarı bu ücretleri verirken şimdi işe yeni başlayan yeni mezun ya da vasıfsız işgücünü de bu ücretten aşağı bir tutarda işe başlatamayacaklar. Diğer taraftan nitelikli ve kıdemli çalışanlarda bu ücret seviyesinde çalışmayı doğal olarak istemeyeceklerdir. Bu durumda işyerlerinde ücrete dayalı nedenlerle huzursuzluklar ve işten kopmalar yaşanılacaktır.

Ülkemizde kayıt dışılığın yanı sıra işçileri gerçek ücretlerinden göstermemek eğilimi çalışma hayatımızın önemli sorunlarından biridir. 5.879,70 TL asgari ücret maliyetine katlanmak istemeyen kimi işverenler yine olacaktır. Bunlar işçileri kayıt dışı çalıştırmaya ya da son dönemde yaygın hale gelen asgari ücreti önce bankaya işçinin hesabına yatırıp, daha sonra işçiden bir kısmını geri alarak yine asgari ücretin altında ücret ödemeye devam etmek eğilimlerini sürdürecekler. İşini kaybetme kaygısı ile pek çok işçi de bu olumsuzluğa razı olacaktır. Burada devletin Çalışma Bakanlığı’na denetim ve işçi şikâyetlerinin etkin biçimde değerlendirilmesi konusunda önemli görev düşmektedir.

Hüseyin İrfan Fırat’ın yazısı