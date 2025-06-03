Hüseyin Aygün: Operasyonlar ve isimler değişir ama itirafçılar ve itirafçılık değişmez

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Ve itirafçılar kervanına, İBB başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla, “işadamı itirafçılar” katıldı. Kamuoyunca pek de tanınmayan bunlarla, ihale sözcüğü bir arada anılıyordu. Bunlar, “suç örgütü” soruşturmasında içeri alınan ve o güne kadar başta AKP ve CHP belediyelerinden ballı ihaleler almış tiplerdiler. Hayatlarında değil hücre veya cezaevi, karakol kapısı görmemişlerdi. İkinciyle iş yaptıkları için, hükümet onları yardıma çağırmıştı: “Filanca başkan veya milletvekili aleyhine ifade ver, akşam ailenin yanında ol.”

Bunlar, ANAP, MHP ve AKP gibi siyasi partilerden geliyordu. İBB el değiştirince ballı börekli ihaleleri kaybetmemek için saf değiştirmiş görünüyorlardı. İlk zorlukta sattıkları, demir attıkları yeni evin sakinleriydi.

Türkiye toprağı itirafçılar için verimlidir -Ahlak ve karakter eğitimi verilmeyen bir ülkede itirafçılık, günü gelir, övünülen bir şey bile olur-. Devlet her zaman onları yardıma çağırmaktadır. Dönemler, soruşturmalar, operasyonlar ve isimler değişir ama itirafçılar ve itirafçılık değişmez.

Hüseyin Aygün’ün yazısı