Hukuk mezunları staja başlayabilmek için sınava girecek

Hukuk fakültesi mezunları, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek, avukatlık ve noterlik stajına başlayabilmek için sınava girecek.

Fotoğraf: AA

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanıp Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme şöyle:

* Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek, avukatlık ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı getirildi.

* İdari yargı hakim yardımcılığı sınavına girmek için İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olma şartı aranacak.

* Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olma şartı getirildi.

* Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki defa nisan ve eylülde, İdari Yargı Ön Sınavı yılda bir kez eylülde yapılacak.

* Sınavlar, 24 Ekim 2019’dan sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024’den sonra mezun olanlar için uygulanacak.

* ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar, test şeklinde çoktan seçmeli en az 100 sorudan oluşacak.

* 100 tam puan üzerinden en az 70 alanlar başarılı sayılacak.

Ayrıca sınavlarda sorulacak konular ve puan dağılımları da yönetmelikte yer alıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemenin amacını ‘vatadaşa daha kaliteli hukuk hizmeti sunulması’ olarak tanımladı.