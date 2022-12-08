Hüda-Par genel başkanı: Kime göre çocuk, bazısı 15 yaşındadır ama olgundur

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, kime göre çocuk. Bazıları 20 yaşındadır ama çocuktur bazıları 15 yaşındadır ama olgundur” dedi.

Görsel: Youtube

Yapıcıoğlu, YouTube’da yayınlanan 3S Medya adlı kanalda ‘Demokrasi Odası’ programına katıldı.

Radikal İslamcı Hüda-Par’ın genel başkanı, sunucu Serkan Kartal’ın “Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliğe izin vermesine ne diyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, kime göre çocuk. Bazıları 20 yaşındadır ama çocuktur bazıları 15 yaşındadır ama olgundur. Ben hukukçuyum. Hukuk fakültesinde okuduğum dönemde kız çocuklarının 15, erkek çocuklarının 16 yaşında kanunen evlenmelerine imkan vardı. Anne babalarının rızası varsa evlenebiliyorlardı. Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa eğer ebeveynleri de bunu uygun görüyorsa daha erken yaşta evlenebilmeliler. Şu anda genç yaşta evlendikleri için cezaevinde olan çok sayıda insan var. Bu aileler parçalanmış, çok mağdur olmuş durumdalar.”

Hüda-Par Genel Başkanı: “Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, bazıları 15 yaşında ama olgun gösterir”https://t.co/pExMjkOg5z pic.twitter.com/cbiUin3hMD — A3 Haber (@A3Haber) December 8, 2022

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de buna yol açan annesiyle babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede H.K.G.’nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.

Cinsel istismar şüphelisi olan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesindeyse ‘eğitimler’ devam ediyor.

Soykan, daha sonra H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğrafları paylaşmıştı.