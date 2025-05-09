Hrant Dink Vakfı'na 'haksız fesih' davası

ECE DENİZ

Hrant Dink Vakfı, eski çalışanı Caner Gönder’le mahkemelik oldu.

Gönder haksız biçimde çıkarıldığını, vakıf ise yetersiz bulunduğu için Gönder’in işine son verildiğini savunuyor.

Fotoğraf: AGOS

Gönder, Hrant Dink Vakfı’nda 12 Haziran 2023 ile 8 Aralık 2023 tarihlerinde kapsayıcı dil atölyesinde eğitmen olarak 18 ay çalışmak üzere işe alındı. İki aylık deneme süresinin ardından işe giriş tarihinden yaklaşık altı ay sonra kod 42’yla işten çıkarıldı.

Kod 42, gerekli vasıf ve şartları karşılamadığı halde karşıladığını ileri sürerek veya gerçeğe aykırı bilgiler vererek işçinin işvereni yanılttığının anlaşılması halinde uygulanıyor. Bu kodla işine son verilen kişi işsizlik maaşı alamıyor.

Gönder, işten çıkarılması üzerine 46’ncı İş Mahkemesi’nde Hrant Dink Vakfı’na dava açtı.

Caner Gönder.

Mahkeme, vakfın Gönder’e haksız fesih tazminatı ve ücret alacağı olmak üzere 624 bin lira ödemesine hükmetti.

Karara itiraz eden Hrant Dink Vakfı süreci istinafa taşıdı.

Gönder ile vakıf arasındaki müzakerelerden sonuç alınamadı. Bunun üzerine Gönder İstanbul’un Şişli ilçesindeki vakıf önünde 16 Nisan’dan itibaren nöbet tutmaya başladı.

‘Kod 42’yle işten çıkardılar’

İşten çıkarılma süreci ve peşi sıra olanlar için Gönder Diken’e şunları söyledi:

“Hrant Dink Vakfı’nda çalışıyordum. Süreli (18 ay) sözleşmem dolmadan, yasal deneme süresi dolmasına rağmen ‘Bu pozisyona uygun değilsin’ diye işten çıkarılmak istendim. Başka pozisyona geçmek istediğimi belirttim, işsiz kalma lüksüm olmadığını, bu iş için yeni ev tuttuğumu, kira kontratı imzaladığımı belirttim. Ama talebim kabul edilmedi. İstifa ibranamesi imzalanmaya zorlandım, kabul etmedim. İstediklerini kabul etmediğim için beni cezalandırdılar, haksız bir kodla (42 kodu) işten çıkardılar. Bu kod yüzünden işsizlik ödeneği alamadım ve bir buçuk yıldır iş bulamıyorum. Malumunuz 40 ve üstündeki kodlar kötü bir üne sahip.”

‘Kurumumuzun değerleriyle ve duruşuyla uyuşmadı’

Hrant Dink Vakfı’ndan Nayat Karaköse ise Diken’e şu açıklamayı yaptı:

“Gönder kapsayıcı dil atölyesi eğitmeni olarak işe alındı. Bu atölyelerde eğitmenlerden nefret söylemi tespiti, ayrımcılıkla ilişkili kavramlar ve kolaylaştırıcılık konularında beceri bekliyoruz. Altı ay boyunca kendisine bu konularda kaynaklar, eğitimler verdik, birçok defa atölyelere gözlemci olarak katıldı ve denemeler yaptık ama kapsayıcı dil eğitmenliği için yaptığı pilot denemelerde yetersiz olduğu görüldü.

Geri bildirimlere rağmen kendisinin azınlık hakları ve cinsiyetçilik konularındaki söylem ve tavrının kurumumuzun değerleri ve duruşuyla uyuşmadığı görüldü. Bu sebeplerle iş sözleşmesini süresi dolmadan sonlandırmak zorunda kaldık.”

‘Talep edilen tazminat miktarı çok yüksek’

Henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını, e-tebligatın gecikmesi nedeniyle davadan geç haberdar olduklarını ve savunma yapamadıklarını belirten Karaköse şöyle devam etti:

“Bizim işten çıkarma gerekçelerimiz mahkemede değerlendirilmeden karar verildiği için istinafa başvurduk.

Talep edilen tazminat miktarı çok yüksek. Kâr amacı gütmeyen, özel sektör şirketleri gibi sermaye birikimi ya da patronu olmayan, kaynakları sınırlı ve kaynakların nasıl kullanıldığını düzenli raporlama yükümlülüğü olan bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu kaynakların yerinde kullanımını sağlamak adına hukuki sürecin tamamlanmasını beklemek yönetim kurulumuzun kurumsal sorumluluğu.

Söz konusu tazminat miktarı icra dosyası üzerinden bankada bloke edilmiş olup, üst mahkeme kararı sonrasında eğer karar eski çalışanımız lehine sonuçlanırsa, kendisi herhangi bir maddi kayba uğramaksızın, biriken faizleriyle birlikte derhal ödenecek.”

‘Polis bize ‘şikayetçi misiniz’ diye sordu, ‘değiliz’ dedik‘

Karaköse, Gönder’in vakıf önünde tuttuğu nöbet hakkında da şunları söyledi:

“Kurumla olan bir meseleyle ilgili eylem yeri olarak Hrant Dink’in öldürüldüğü yeri seçmesini, oraya çağrılar yapmasını kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Sosyal medyada kendisini polise bizim şikayet ettiğimize dair bir algı yaratılıyor. Böyle bir şeyden sorumlu olduğumuz nasıl düşünülebilir? Polis bize ‘Şikayetçi misiniz’ diye sordu, ‘Değiliz’ dedik.”