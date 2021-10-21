Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hostesler Alitalia’nın kapanmasını soyunarak protesto etti

75 yıllık faaliyetini geçen haftaki son uçuşuyla bitiren havayolu şirketi Alitalia’nın onlarca çalışanı Roma’da protesto gösterisi düzenledi.

İtalya’nın 75 yıllık bayrak taşıyıcı havayolu firması, Cagliari-Roma tarifeli seferiyle faaliyetlerini sonlandırmıştı.


16 Eylül 1946’da kurulan ve 1960’lara gelindiğinde Avrupa’nın önde gelen havayolu firmaları arasına giren Alitalia, özelikle son 30 yıllık dönemde mali krizlerden kurtulamayarak sürekli geriledi.

Alitalia’nın son uçuşunun ardından kapanmasıyla yine İtalyan hükümetinin sahipliğinde, 720 milyon avroluk yatırımla kurulan ‘ITA’ ülkenin resmi havayolu firması.

İtalya Hava Taşımacılığı anlamına gelen ITA’nın, Alitalia’nın yaklaşık 10 bin 500 çalışanından 2 bin 800 kadarını alacağı, buna ek olarak bazı slot haklarını da devralacağı bildirildi.

Ancak yaklaşık 8 bin çalışan işsiz kalacak. Diğer yandan ITA ile işe devam eden çalışanların maaşları da azaltılacak.

Bu durumu protesto etmek için Alitalia’nın onlarca eski çalışanı Roma’nın merkezinde protesto gösterisi düzenledi. Uçuş görevlileri, kıyafetlerini çıkararak, “Biz Alitalia’yız” diye bağırdı.

Koreografide, üniformalarını çıkararak sessiz bir şekilde duran uçuş görevlileri, yeni kurulan ITA’nın Alitalia çalışanlarını daha düşük ücretle işe almasını da protesto etti.

Yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için çıplak poz verdi

SON HABERLER

Seçimi kimin kazanacağı algısı niye önemli?

AKP’nin ‘yenilmezlik’ algısı Ankara ve İstanbul’u kaybetmesiyle ağır bir darbe yemişti. Şimdilerde ‘yenilebilir’ olduğu yerleşik bir kanaate dönüşüyor. Bu, muhalefete büyük bir psikolojik ve taktik üstünlük sağlıyor. Soru; muhalefet partileri ve muhalif kesimler bu üstünlüğü seçimlere kadar sürdürüp, yönetebilecekler mi?

Ortayolculuk da aklın katilidir!

Normalde böyle zamanlar farklı farklı siyasi akımların, değişik değişik siyasetler kurmaları için müsait zamanlardır. Bizim normalimiz yok tabii, o yüzden yine her taraftan ortayolculuk fışkırıyor. ‘Aman AKP’nin işine yarar’ tayfası, siyasetin sağını solunu sade suya tirit bir ortayolculuğa angaje etmek için kendini yırtıyor.