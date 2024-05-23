Hopa’da örnek uygulama: Sokak hayvanları için ‘ölüme karşı yaşam’

AKP sokak hayvanlarını ‘uyutma’ hazırlığındayken CHP’li Hopa belediyesi, ‘ölüm değil yaşam’ diyerek yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Fotoğraf: Hopa belediyesi

Sokakta yaşayan köpeklerle ilgili yasa tasarısı için çalışmalar sürüyor. Henüz ayrıntıları açıklanmadı. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre sokak köpeklerinin ‘uyutulması’ amaçlanıyor.

Hopa belediyesi ise sokak köpeklerini yaşatmak için bir proje geliştirdi. Projenin adı ‘Güvenlik sokaklar, sağlıklı hayvanlar’.

Belediye köpekleri öncelikli olarak kısırlaştıracak. Daha sonra küpe ve çip takarak bakım ve rehabilitasyon süreçlerini de yakından takip edecek.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan projeyle ilgili şöyle konuştu:

* Barınağımızı kısırlaştırma açısından daha uygun bir hale getiriyoruz şu anda. 26 – 27 Mayıs’ta kısırlaştırma çalışmalarına başlayacağız. Bu işlemleri gönüllü veterinerlerimizle birlikte yapacağız. Kısırlaştırma sokak köpeklerinin sayılarının sabit tutulması açısından önemli. Kısırlaştırılan sokak köpeklerinin küpe ve mikroçip ile işaretlenmesine ilişkin çalışmaları da yürütüyor olacağız.

* Sonrasında da yine sokakta beslenen sokak hayvanlarının beslenme alanları, köpeklerin sahiplendirilmesi, sahiplendirilme sürecinin takibini ve özellikle çocukların sokak hayvanlarıyla ilişkisine dair eğitim çalışmalarımızı da yürütüyor olacağız. Aslında yaptığımız çalışma hem Hopa’daki sokak köpeklerinin yaşam haklarını savunmak hem de Hopa’da yaşayanların aslında huzursuz olmalarının önüne geçmek açısından çok kıymetli. Bu çalışmanın herkese örnek olacağını düşünüyorum.

‘Yaşatacağız ve örnek olacağız’

Projede yer alan veteriner hekim Duygu Çakmak “Sokak hayvanlarını öldürmek değil yaşatmak için buradayız. Kısırlaştırma projesine bizler de veteriner hekimler olarak katkı sunacağız. Yaşatacağız ve diğer belediyelere de örnek olacağız” dedi.

Hayvan hakları savunucusu Esra Kitapçı, konuya duyarlı yaklaşıldığı için belediyeye teşekkür etti: “Bu süreçle birlikte Hopa’da yaşayan bütün hayvanseverler, bütün STK’lar ve vatandaşlarla birlikte hareket ederek birlikte bir yol yürüyeceğiz.”

Gönüllü olarak çalışmalara destek veren hayvan hakları savunucusu Alev Aktürk de “Hopa’da alternatif bir hayat örülmeye çalışılıyor, ölüme karşı yaşam” dedi.