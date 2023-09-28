Hollanda’da sokağa dışkılayan köpeklerin sahipleri DNA testiyle bulunacak

Hollanda’nın bir ilçesinde, sokağa dışkılayan köpekler DNA testiyle tespit edilip sahibine ceza kesilecek.

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Hollanda’nın Zeeland eyaletindeki Reimerswaal ilçesinde, sokaklardaki ‘köpek dışkısıyla’ mücadele amacıyla DNA veri tabanı oluşturulacak.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın aktardığına göre, dışkının hangi köpeğe ait olduğu DNA yoluyla belirlenecek. Köpeklerin sahiplerine de 75 ile 100 avro civarında para cezası verilebilecek.

DNA kaydı yaptırmayan kişilere de köpek başına 150 avro para cezası uygulanacak.

Muhalefet partileri ‘modası geçmiş bir 1 Nisan şakası gibi’ dese de söz konusu uygulamayı belediye meclisinde çoğunluk oyuyla kabul edildi.

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Hollanda genelinde olduğu gibi Reimerswaal’da da sokak hayvanı bulunmuyor. Birçok kent ve kasabada evcil hayvan sahipleri belediyeye vergi öderken Reimerswaal sakinleri bu vergiden muaf.