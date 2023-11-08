Hollanda’da dünya şampiyonu, Dilan Yeşilgöz’ü ‘siyasi istismar’la suçladı

Hollanda’da Dünya Ağır Sıklet Kickboks Şampiyonu Rico Verhoeven, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD) genel başkanı Dilan Yeşilgöz’ü ‘siyasi istismar’la suçladı.

Yeşilgöz’ün, Verhoeven ile birlikte ringe çıktığı video siyasi tartışma yarattı.

BBC Türkçe‘nin haberine göre Verhoeven, Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonu (NOC*NSF) tarafından hazırlanan videonun VVD tarafından siyasi amaçla kullanıldığını savunarak tepki gösterdi.

NOC*NSF de tartışma sonrası yaptığı açıklamada videonun VVD’nin değil kendilerinin kampanya videosu olduğunu vurguladı: “Bu VVD’nin bir kampanya videosu değil, bu bizim kampanyamız. Amaç, imkanları kısıtlı insanlara spor yapabilecekleri bir alan sağlamaktı.”

Yeşilgöz, NOC*NSF tarafından, sosyal açıdan dezavantajlı gençlerin spora kazandırılması amacıyla başlatılan “Siyaset, harekete geç!” başlıklı kampanyaya destek amacıyla iki hafta önce Rico Verhoeven ile ringe çıktı.

Kickboks antrenmanı sırasında çekilen video, 22 Kasım’da yapılacak erken seçim öncesi, hem Yeşilgöz’ün hem de VVD’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.