HIV’li kan davasında 10 yıl sonra karar: 16 kişiye de beraat

Böbrek nakli sırasında verilen HIV’li kan nedeniyle AIDS’ten hayatını kaybeden 52 yaşındaki Ahmet Emin Bilgin’la ilgili davada 10 yıl sonra karar çıktı. Mahkemeye göre kimsenin suçu yok.

Fotoğraf: Pixibay

Hürriyet’te yer alan habere göre İstanbul’da yaşayan iki çocuk babası Bilgin 2011 yılında özel bir hastanede böbrek nakli oldu. Bilgin, dört ay sonra hayatını kaybetti.

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Ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı

Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan incelemede Bilgin’e ameliyatta HIV virüslü kan verildiği tespit edildi. Başsavcılık kan bağışının alınmasını onaylayan doktor, kan merkezi müdürü ve ameliyatın gerçekleştiği hastanenin doktorları dahil 16 kişiye ‘taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan altı yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ancak adli tıp, donörün HIV’li kanı hastalığının kuluçka döneminde verdiğini, bu nedenle de hastalığın anlaşılamadığını bildirdi. Mahkeme rapor doğrultusunda sanıkların tümüne beraat verdi.

‘HIV’li kanın tespiti için hızlı testler var‘

Ailenin avukatı Sema Kılıç şunları söyledi: “Sadece adli tıp raporunu referans alarak beraat kararı verilmesi hukuki değil. Çünkü, HIV’li kanın tespiti için birçok hızlı testler vardır. Bunların hiçbiri yapılmamış. İhmalden kaynaklanan bir ölüm olayı var. Ancak mahkemeye göre kimse suçlu değil.”