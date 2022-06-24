Hisseler ucuzlayınca: Şirketlerden 10 milyar liralık geri alım

Çoğunluğu Koç, Sabancı gibi devlerden oluşan şirketler, yabancıların çıkışı ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle kendi hisselerini toplama yoluna gitti.

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Türkiye’de ekonomi yönetimindeki belirsizlik yabancı yatırımcıları kaçırıyor. Yılbaşından bu yana Türk hisse ve DİBS piyasasından yabancı çıkışı 4 milyar doları aştı. Yabancı yatırımcıların son dört yılda Borsa İstanbul’dan hisse satışıyla çıkışının 10 milyar dolara ulaştığı düşünülüyor.

Diğer yandan Türk Lirası’ndaki değer kaybı da sürüyor. 2021’de gelişmekte olan para birimleri içerisinde en çok değer kaybeden ulusal para birimi oldu. 17,36’ya çıkan dolar/TL açıklanan önlemlere rağmen düşmüyor.

Bu durum Türkiye’deki dev şirketlerin hisselerinde dolar bazında ucuzluğa neden oldu. Şirketler ucuz buldukları kendi hisselerini geri alma yoluna gitti. Öyle ki son bir yılda bugünkü değeri yaklaşık 10 milyar lirayı bulan hisse geri alımları olduğu görüldü. Bu geri alımlar bir yandan hisse senedi piyasasına da can suyu olurken diğer yandan şirketler de kimilerinde sermayelerinin yüzde 20’sine kadar olan hisselerini ucuz buldukları fiyattan yerine koyarak farklı bir yatırım anlayışını benimsedi.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre sermayesine oranla en büyük geri alımıysa son bir yılda Arçelik yaptı. Arçelik 765 milyon lira sermayesinin yüzde 10’una denk gelen 67,3 milyonluk nominal payını geri aldı. Tutar olarak bu pay bugünkü hisse değeriyle yaklaşık 5 milyar liraya denk geliyor.

Sermayesine oranla en büyük geri alımıysa Qua Granit yaptı. Şirket daha önce halka açtığı sermayesinin yaklaşık yüzde 21’ini geri aldı. Sabancı Holding, Şişecam, BİM, Doğan Holding ve Koç Holding’in yüklü geri alımları da dikkat çekti.

Hisseler ucuz olunca şirketler bunu fırsat bilip kendi hisselerine yatırım yaparken, bunların başında İspanyol BBVA geliyor. BBVA, Garanti hisselerini piyasadan değil çağrıyla gönüllü geri aldı. BBVA Garanti Bankası hisselerinin tamamını geri almaya talip oldu. Garanti BBVA’da ana ortak BBVA’nın payı, tamamlanan gönüllü pay alımı sonunda yüzde 36,1 artarak yüzde 86’ya kadar çıkmıştı.

Aynı yöntem dünya genelinde de revaçta

Sadece Türkiye değil geri alım süreci dünyada da revaçta. Nitekim Goldman Sachs yatırım bankası, 2022 için S&P 500 endeksindeki şirketlerin yaklaşık 1 trilyon dolarlık hisse geri alacağını tahmin ediyor. ABD’de son yıllarda hisse senedi rallisinin nedenlerinden biri büyük ölçüde şirketlerin kendi hisselerini satın alma kararlarından kaynaklanıyor.

S&P 500 endeksini oluşturan şirketler, 2020 için karşılık gelen tutar 520 milyar dolarken, 2021’de kendi hisselerinin geri alımına 880 milyar dolar yatırım yaptı.