Hindistan’daki tren kazasında ölü sayısı 290’a yükseldi

Hindistan’ın Orissa eyaletinde 3 Haziran’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 290’a yükseldi.

Görsel: Hindu Times

Eyaletin Balasore bölgesinde Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, ikisi yolcu biri yük olmak üzere üç trenin karıştığı, 3 Haziran’da meydana gelen kazada 290 kişi hayatını kaybetti, 900’den fazla kişi yaralandı.

Demir yolu yetkilisi, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress’e ait olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya ‘sinyal hatasının’ yol açmış olabileceği ifade edilmişti.

Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpışmıştı.

Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.

Hindistan ulusal basınına göre, söz konusu kaza, ülkede son 20 yılda meydana gelen ‘en büyük tren kazası’ olarak nitelendiriliyor.