Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: En az 24 ölü

Hindistan’ın Keşmir bölgesindeki silahlı saldırıda en az 24 turist öldü.

Saldırıya müdahale etmek için olay yerine gelen Hint güvenlik güçleri. Fotoğraf: BBC

Saldırı Himalayalara yakın Pahalgam kentinde düzenlendi.

BBC‘nin aktardığına göre saldırıda onlarca insan da yaralandı.

Saldırı henüz üstlenilmedi. Hindistan medyasındaki görüntülere göre kurbanlar saldırganların gayrimüslimleri seçtiğini söylüyor.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bölgede 1989’dan bu yana süren bir isyan var. Ancak 2019’da Hindistan yönetimince bölgeye kısmi özerklik tanınmasından sonra şiddet azalmıştı.

Azalan şiddetle beraber ‘Hindistan’ın İsviçre’si’ diye anılan Pahalgam’daki turist sayısı da artmıştı.

Bölgede yaklaşık 500 bin Hindistan askeri daimi görev yapıyor.

Hindistan yönetimine karşı yürütülen silahlı ayaklanma sonucu şimdiye kadar siviller ve güvenlik güçlerinden on binlerce kişi öldü.