Hindistan'da kadın doktoru tecavüz edip öldüren sanığa müebbet hapis

Hindistan’da geçen yıl bir kadın doktorun tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin yargılanan adam müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: AA

India Today gazetesinin haberine göre Sanjay Roy adlı adam ‘tecavüz, cinayet ve ölüme neden olma’ maddeleri kapsamında müebbet hapis ve para cezasına çarptırdı.

Roy, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek masum olduğunu iddia etti.

Fotoğraf: India Today

Öte yandan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) avukatı davayı ‘ender görülen bir vaka’ diye niteledi. Avukat, toplumun adalet sistemine nancının yeniden tesis edilmesi amacıyla Roy hakkında idam kararı verilmesini talep etti.

Ne olmuştu?

Batı Bengal’in Kalküta kentinde bulunan RG Kar Tıp Koleji’nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor 8 Ağustos’ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası bulunmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyudu.

Ertesi sabah doktorun cansız bedeni yarı çıplak ve ağır yara izleriyle bulundu. Hastanenin gönüllü çalışanı Sanjoy Roy gözaltına alındı.

Fakat ‘örtbas’ ve ‘ihmal’ suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu’na (CBI) devredildi.

Kalküta’nın 100 noktasında gösteriler düzenlendi. Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de protesto gösterileri yapıldı.

Çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, süresiz grev kararı aldı.