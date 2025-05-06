Hindistan Buda'nın mücevherlerinin satılmasına itiraz etti

Hindistan, Buda kalıntılarıyla birlikte bulunan mücevherlerin satılacağı müzayedeyi durdurmak istiyor.
Mücevherler, 1898’de Hindistan’ın kuzeyinde, toprak sahibi İngiliz arkeolog William Claxton Peppe’nin kazısında bulunmuştu. Kalıntılarda kemik parçaları, sabun taşı, kristal tabut, kum taşı sanduka, altın süs eşyaları ve değerli taşlar ortaya çıkarılmıştı.
Buda’nın Piprahwa mücevherleri Hong Kong’da bir müzayedede satılacak.
Hindistan Kültür Bakanlığı, Piprahwa kalıntılarının ‘kutsal’ kabul edildiğini ve açık artırmada satılmaması için önlem alındığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında “Buda’nın doğum yeri Kapilavastu’nun antik şehri Piprahwa Stupa’dan çıkarılan bu kalıntılar tarihi ve dini öneme sahip” dendi.
Kalıntıların ‘Budist topluluğunun dini ve kültürel mirasını olduğu’ savunuldu ve müzayedenin durdurulması istendi.
Müzayedenin ‘Hindistan yasalarını ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini ihlal ettiği’ ileri sürüldü, mücevherlerin Hindistan’a iade edilmesi talep edildi.
Ülke taleplerin karşılanmaması halinde ‘kültürel miras yasalarının ihlalinden’ uluslararası mahkemelere başvuracağını açıkladı.
Yasal bildirim, mevcut kalıntıları satışa çıkaran Sotheby’s Hong Kong ile Peppe’nin mirasçılarından Chris Peppe’ye tebliğ edildi.
7 Mayıs’ta Hong Kong’da düzenlenmesi planlanan müzayedede mücevherlerin yaklaşık 9,7 milyon sterline (499 milyon lira) satılacağı öne sürülmüştü.