Hıncal Uluç: Seni Fener medyası olmasa da, Galatasaray tarihi yazacaktır

Spor sayfalarını Fenerbahçe sayfası gibi çıkaran müdürler!.

Köşelerini Fenerbahçe’ye tahsis eden yazarlar!.

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Sıfır istihbarat yapan, ama kendilerine sızdırılan dedikoduları haber diye yazan muhabirler..

Mustafa Cengiz’in perşembe öğleden sonra yaptığı açıklamayı duyduğunuzda, duymayanlar, dünkü gazetelerde okuduğunuzda yüzünüz birazcık pembeleşti mi?.

“Utanmak” en insancıl hasletlerden biridir.

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Biraz utandıysanız, mutlu olun!.

Son günlerin en önemli haberiydi Mustafa Cengiz’in “Ben aday değilim” demesi..

Teşekkürler Mustafa Başkan..

Bir yandan canın için savaşırken, öte yandan canından çok sevdiğin Galatasaray’ın hayati sorunlarını çözdün ve şimdi görevi en asil şekilde bıraktın.

Seni Fener medyası olmasa da, Galatasaray tarihi yazacaktır. Üzülme!.

Hıncal Uluç’un yazısı