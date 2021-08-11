Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hıncal Uluç: Aşı olmak ya da olmamak kendi keyfiniz değil

Aşı yaptırmamakla sadece kendi hayatınızı tehlikeye atıyor olsaydınız mesele yoktu. Ama ne yazık ki öyle değil..
Bilim (Ne yazık ki, bazı aşı karşıtları, bilim adamlarının da bazı kurumlara ve devletlere satılmış olduklarını, bu kurumlara kâr sağlamak ya da o devletlerin dünya siyasetine destek olmak için büyük paralar karşılığı aşıyı teşvik ettiklerini yazıp söyleyecek kadar ileri gittiler), “İnsanların aşı oranlarını yüzde 80’in üzerine çıkaramazsak Kovid bitmez. Salgın durmadan yenilenir. Yeniden yayılır, hasta eder, öldürür durur” diyor..
Yani aşı olmak ya da olmamak kendi keyfiniz değil. Toplum, giderek dünya sağlığı için önemli. Yani aşı olmayanlar, benim gibi olanlar dahil, geri kalanların hayatlarını ve ekonomik durumlarını tehdit ediyorlar..

Hıncal Uluç’un yazısı


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