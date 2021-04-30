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Yaramazlara biraz batar!

Hilmi Türkay: Beşiktaş kupanın bir kulpunu tuttu

Sarı-Lacivertliler 48 dakika 10 kişi oynadı. Alanya Avrupa’yı kovalıyor. Gider mi? Bilemem. Sezon başı 10 hafta kadar liderlik koltuğunda oturmuşlardı. Maç içinde 3 topları direkten döndü. F.Bahçe’nin aldığı 1 puan şampiyonluk yolunda iyi midir? Asla değil. Fark 5’e çıktı. Beşiktaş 4 hafta kala, kupanın bir kulpunu tuttu diyebilirim.

Hilmi Türkay’ın yazısı

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