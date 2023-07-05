Hilal Kaplan hava durumu haberini de engelletmiş

Sabah yazarı Hilal Kaplan, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle bir hava durumu haberinin yayından kaldırılmasını istedi. Mahkeme de bunu kabul etti.

Hilal Kaplan bir süredir, Süheyb Öğüt’ten boşanıp Tevfik Emre Sarı’yla evlenmesini konu alan içeriklere erişim engeli getirtiyor.

Free Web Turkey’in hesaplamasına göre Kaplan, iki ayda 396 içeriğe erişimi engelletti.

Ben Hilal, siliyorum: Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan, iki ayda dört ayrı erişim engeli kararıyla haber ve sosyal medya paylaşımlarından oluşan toplam 396 içeriğe erişimi engelletti.



✍️@aliskorkut



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Engellenen haberler arasındaysa biri daha çok dikkat çekti.

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in duyurduğuna göre, Gazete Duvar’da yayımlanan bir hava durumu haberi de Hilal Kaplan’ın ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle yayından çıkarıldı.

Akdeniz, Twitter’da şunları dile getirdi:

*Gazete Duvar’ın hava durumu haberi Hilal Kaplan’ın kişilik haklarını ihlal etmiş. Fıkra değil, sulh ceza yapısında geldiğimiz nokta.

*Sayın Hilal Kaplan, hava durumu da mı kişilik haklarınızı etkiliyor ve ihlal ediyor? Gazete Duvar’ın bu haberinin, sizin talebinizle yayından çıkartılmasına karar verilmiş. Üstelik ilk talebiniz reddedilmiş ve itiraz etmişsiniz.