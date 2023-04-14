Hilal Kaplan, eşi hakkındaki ‘FETÖ’ iddialarını reddetti

İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı ve TRT yönetim kurulu üyesi Hilal Kaplan, yeni evlendiği eşi Tevfik Emre Sarı hakkında çıkan ‘FETÖ’ iddialarını reddetti.

Hilal Kaplan, Tevfik Emre Sarı’yla evlendikten sonra Sarı’nın eski eşine ait olduğunu öne süren bir sosyal medya hesabından çeşitli iddialar paylaşıldı. ‘Asuman(@asumankaraca_)’ adlı hesaptan Sarı’nın ve ailesinin ‘FETÖ’ soruşturması geçirdiği öne sürüldü.

Emre Efser müstear isimli Tevfik Emre Sarı, Abin Hüseyin Sarı’nın hakkında FETÖ’den yakalama kararı var ve firari, annen Mayıs 2022’de FETÖ’den gözaltına alındı. Artık gerçekleri tüm Türkiye bilecek. — Asuman (@asumankaraca_) April 13, 2023

Hilal Kaplan, Twitter hesabından eşi ve kendisi hakkındaki iddiaları şöyle reddetti: “Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız.”