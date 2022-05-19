Hikaye bitmemiş: Atatürk Havalimanı’nda pistler için ‘bir ihtimal daha var’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’yla ilgili acele bir şekilde başlatılan yıkım projesi hakkında “Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız, mevcut yeşil alanları zenginleştireceğiz” dedi.

Pandemi döneminde pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için nisanda gizlice ihaleye çıkılmış, geçtiğimiz günlerde de daha sözleşme imzalanmadan iş makineleri piste girmişti.

İktidar yetkilileri bir pistin kullanımının süreceği belirtip diğer ikisinin yıkılacağını belirtmişti.

Erdoğan şimdi de pistlerin ‘bir ihtimal’ kaldırılmayacağını söyledi: ”Pistler belki de kalacak. Pistlerin dışındaki mevcut yeşil alanları zenginleştireceğiz. Şehir hastanesiyle iç içe olacak. Oyun parklarıyla, yeşiliyle güzel bir proje hayata geçecek.”

Gençlerimize yeşil alanlarıyla, oyun parklarıyla, kültürel merkezleriyle nasıl bir Atatürk Havalimanı millet bahçesi hayal ettiğimizi anlattım.



29 Mayıs’ta, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde inşallah buradaki ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız. pic.twitter.com/GC8T0aL2bp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen ay ”Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı, gitti” demişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’sa dün ”Atatürk Havalimanı kapanıyor” diye bir şey söylemediklerini iddia etti.