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Yaramazlara biraz batar!

Hesabı engellenmişti: X'te İmamoğlu akımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının kapatılmasının ardından sosyal medyada yapay zekayla birçok İmamoğlu karakteri üretildi.

İmamoğlu, 23 Mart’tan beri İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklu.


İBB başkanının X hesabı dün gece mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.

X yönetimi itiraz ettiğini duyurmuştu. Açıklamada ayrıca karara uyulmaması durumunda X’in Türkiye’de kısıtlanması dahil ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtilmişti.

Profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun resmiyle değiştiren hesapların da kısıtlanmasının ardından ‘İmamoğluheryerde’ etiketiyle yapay zeka aracılığıyla birçok İmamoğlu görseli üretildi.

‘Yaprak Dökümü’ dizisindeki Hayriye hanım karakterinden Marcus Aurelius’a rock grubu solistlerinden film karakterilerine kadar İmamoğlu’nun birçok ünlü isme benzeyen görüntüsü oluşturuldu.

O görüntülerden öne çıkan bazıları şunlar:

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