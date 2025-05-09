Hesabı engellenmişti: X'te İmamoğlu akımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının kapatılmasının ardından sosyal medyada yapay zekayla birçok İmamoğlu karakteri üretildi.
İmamoğlu, 23 Mart’tan beri İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklu.
İBB başkanının X hesabı dün gece mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.
X yönetimi itiraz ettiğini duyurmuştu. Açıklamada ayrıca karara uyulmaması durumunda X’in Türkiye’de kısıtlanması dahil ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtilmişti.
Profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun resmiyle değiştiren hesapların da kısıtlanmasının ardından ‘İmamoğluheryerde’ etiketiyle yapay zeka aracılığıyla birçok İmamoğlu görseli üretildi.
‘Yaprak Dökümü’ dizisindeki Hayriye hanım karakterinden Marcus Aurelius’a rock grubu solistlerinden film karakterilerine kadar İmamoğlu’nun birçok ünlü isme benzeyen görüntüsü oluşturuldu.
O görüntülerden öne çıkan bazıları şunlar:
Ekrem Aurelius#Ekremİmamoğlu#YeniProfilResmi pic.twitter.com/FHmEzfYpR5— Neyir Hokkacı (@NeyirH) May 8, 2025
JACOBİNROUSSEAU pic.twitter.com/TQfLLS3nWs— Agayef (@jacobinrousseau) May 8, 2025
fender stratocaster'ın da başkanı… pic.twitter.com/6LSsEpPx82— Erkin Can Seyhan (@erkincanseyhan) May 9, 2025
Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını profillerine koyan hesaplara da kısıtlama getirilmesinin ardından, tepki olarak yüzlerce farklı İmamoğlu varyasyonu paylaşıldı.— Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehiir) May 8, 2025
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#imamoğluheryerde pic.twitter.com/RTtZLeIiFk— Cem Dinlenmiş (@cemdinlenmis) May 9, 2025
Yeni profil resmi pic.twitter.com/fZ0wzNt8vQ— Çirkin İstanbul (@CirkinIstanbul) May 8, 2025
geceye bir imamoğlu bırakın. pic.twitter.com/qItDN0xMdI— Headliner (@headlinertr) May 8, 2025
Trash @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/nwMWBtkZiT— Onur imaro Boykot (@metabolizm_aa) May 8, 2025
küçükken hep winx kavgası yapardık herkes stella olurdu ben ekrem imamoglu olurdum pic.twitter.com/nQ1OnQgceu— simge (@bonesofdionysos) May 8, 2025
La Casa De İmamoğlu pic.twitter.com/TIsycRraOP— Professor (@ProfessorSalva) May 8, 2025
Ekrem Küçük. pic.twitter.com/jPFX557QHA— Alperen Ergül (@alperenergul_) May 8, 2025
#Ekremİmamoğlu pic.twitter.com/44CehE4p1z— isim boş bırakılamaz. (@cifikenedi35) May 8, 2025
dokuz diyarın koruyucusu ve istanbul'un muhafızı #ekremimamoğlu pic.twitter.com/7e8YVAxFFb— burcu newsjunkie (@burcujf) May 8, 2025
Ben Ekrem imamoğlu 5. Günün şafağını bekleyin pic.twitter.com/rP5IcJ11j5— gibigibibisey (@arasirabagzi) May 8, 2025
ahahaha bu süpermiş #İmamoğluHeryerde pic.twitter.com/xM6jkoWOa3— Metin Solmaz❓ (@metinsolmaz) May 9, 2025
HABEMUS PAPAM#İmamoğluHerYerde pic.twitter.com/WDZirOZ3z7— zihinselorgazm (@zihinselorgazm) May 8, 2025