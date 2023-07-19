Her parçası değişebilen dizüstü bilgisayar yaptılar

Framework firması, modüler, parçaları yükseltilebilir ve yüksek performanslı dizüstü bilgisayarını ön siparişe çıkardı.

Fotoğraf: Framework.

Yükseltilebilir, modüler, en yeni nesil grafiklere sahip yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar olan ‘Framework 16’, ekran kartları dahil olmak üzere bilgisayarın her türlü parçasını istediğiniz gibi takıp-çıkarma ve yükseltme şansı veriyor.

Bilgisayarı istediğiniz sistem özelliklerin göre geliştirebiliyor, klavyenin yerini kendiniz belirleyip bellek girişinin nerede ve kaç tane olacağına dahi karar verebiliyorsunuz.

Daha önce de denenmişti

Bu ilk ‘modüler bilgisayar’ girişimi değil. Framework, daha önce de modüler bilgisayar üretmeye çalışmış ama istenilen aşamaya gelememişti. Örneğin teknoloji sitesi The Verge muhabirleri, Framework’un bilgisayarını 2021’de denemiş ve yeterli olmadığını görmüştü.

Benzer şekilde, Alienware isimli bir modüler bilgisayar üretilme çalışılmış ama ekran kartı ve işlemci yükseltmelerinde başarısız olunmuştu.

Yükseltilebilir ve yüksek performanslı anakart

Bilgisayarda AMD Ryzen işlemci ve Radeon ekran kartı bir araya getiriliyor.

Sekiz tane işlemci çekirdeğine sahip AMD Ryzen 7040HS ve tümleşik Radeon 780M grafik kartıyla donatılan dizüstü bilgisayar ihtiyaç halinde yeni nesil işlemcilerle yükseltilebiliyor.

Aynı şekilde, depolama alanını da kolayca kendiniz artırabilirsiniz.

Sipariş için iki seçenek

İki farklı şekilde bilgisayarı sipariş edebilir.

İlk olarak 1699 dolara bilgisayarı kurulu halde sipariş edebilirsiniz. Bunun haricinde 1399 dolar karşılığında bilgisayarı kendiniz kurabilirsiniz.

Bilgisayarla ilgili detaylı bilgilere linkten ulaşılabilir.

Bedava Starfield kodu

Şirket, ön sipariş edilen grafik modülü içeren her bilgisayar için oyuncuların merakla beklediği Starfield oyununun ‘premium’ sürümünü ücretsiz verecek.

Oyun kodları oyunun erken erişim lansmanından önce müşterilere e-postayla gönderilecek. Kod sayısı sınırlı.