Her beş kişiden birinin alerjisi var

Alerjik hastalıkların toplumda görülme sıklığı yüzde 20 olarak hesaplandı.

Baharda özellikle polenler alerjik nezle ve astım gibi solunum yolu alerjilerini tetikleyebiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden (SBÜ) Prof. Dr. Osman Şener, alerji mevsiminin başlamasıyla polikliniklere başvuranların sayısının arttığını söyledi.

Solunum yolu alerjileri alerjik nezle ve astım olarak iki grupta inceleniyor.

Şener şunları söyledi:

“Alerjik rinitin başlıca belirtileri su gibi bir burun akıntısı, üst üste hapşırmak, burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı, bazen buna gözler de eşlik edebilir. Göz nezlesi şeklinde gözlerde kızarma, batma, kaşınma gibi sulanma şikayetleri olabilir. Öksürük, nefes darlığı, hırıltı gibi şikayetler varsa o zaman astım ihtimalini de akla getirmek uygun olacaktır. Bu semptomların hepsinin bazı hastalarda görülebileceği gibi alerjik nezle ya da astım semptomları daha yoğun olarak ortaya çıkmışta olabilir veya sadece birisi görülebilir.”

Alerji ve grip belirtileri karıştırılıyor.

Profesör, gripte yüksek ateş, eklem ve kas ağrısı gibi faktörlerden dolayı daha ağır bir tablo gözlemlendiğini söyledi: “Viral enfeksiyonlara bağlı nezlelerde de halsizlik, kırgınlık, hafifte olsa ateş gibi ilave belirtiler olur. Ayrıca, burun akıntısının şekli değişik olabilir. Bakteriyel enfeksiyon söz konusuysa su gibi bir akıntı değil de daha koyu sarı renkte farklı akıntı söz konusu olabilir.”

Şener, alerjik hastalıkların nadir görülen hastalık olmadığına dikkat çekti:

“Alerjik hastalıkların toplumda görülme sıklığı yüzde 20 diyebiliriz. Alerji, soluduğumuz havada, gıdalarda, kullandığımız ilaçlarda olabiliyor. Buna pek çok kişi herhangi bir tepki vermiyor ancak bazı kişiler var ki alerjik bünyeli kişiler, bunların bağışıklık sistemi, bu maddeleri kendilerine yabancı gibi algılıyor ve bağışıklık sistemi bir cevap geliştiriyor.”

Profesör, alerjiye karşı alınabilecek önlemleri de sıraladı:

“Sabah erken saatlerinde polen yoğunluğu havada daha fazla. Böyle bir durum söz konusuysa, açık havada bir aktiviteyi öğleden sonraya bırakmak gibi önlemler bir ölçüde semptomları azaltacaktır. Solunum yolu alerjilerinde polenlerden yüzde 100 kaçınmak mümkün değil. Polenler, rüzgarla kilometrelerce öteye taşınabilen küçük parçacıklardır. Pencereyi açtığınız anda işinize ya da okula giderken soluduğunuz hava içinde bunlar mevcut. Karşılaşma miktarını bir miktar azaltmak, semptomları da azaltacaktır.”

Şener, evcil hayvan ya da ev tozu alerjilerinden korunmanın biraz daha mümkün olduğunu ancak polen alerjisinde bu durumun çok mümkün olmadığını ve şikayetlerin baskılanamadığı durumlarda da birtakım ilaçlara başvurulduğunu belirtti.