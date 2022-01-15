Hemşireyle teknikerin yoğun bakımdaki ‘şakalaşması’ ölümle sonuçlandı

İstanbul’da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki ‘şakalaşma’ ölümle sonuçlandı.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.’nın cebindeki kalemi aldı. Kalem inatlaşması sürerken, “Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim” diyen Fatih K. dediğini yapıp oksijen vanasını kapattı. Yoğun bakımda bulunan hastalar havasız kaldı, hastanenin alarmı çalmaya başladı.

Bu sırada hemşirenin yoğun bakım ünitesindeki bir hastası ajite oldu. Hemşire koşarak hastasına yardıma gitse de yoğun bakımdaki hasta, hayatını kaybetti. Entübe olarak yoğun bakımda tedavi gören hasta vananın kapanmasıyla nefessizlikten öldü.

Daha sonra hastane idari soruşturma başlattı. Hemşire Ekrem K. ve yoğun bakım ünitesindeki çalışanların olayla ilgili ifadelerine başvuruldu.

Ekrem K., şakalaşma nedeniyle teknikerin yoğun bakım ünitesindeki oksijen paneline gittiğini, ardından panelin kapağını açarak üniteye bağlantı sağlayan vanayı kapattığını ve bu kapatma nedeniyle hastanede alarm çaldığını söyledi.

Alarm sonrası yoğun bakım ünitesindeki hastalarından bir tanesinin ünitesindeki hastanın durumuyla ilgili alarm aldığını ve hastaya müdahalede bulunduğunu ifade etti.

Fatih K. ise yaşananları şöyle anlattı: “Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16:00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem’le karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel, dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için ‘Oksijen vanasını kapatıyorum, gel’ dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra ‘Gel kendin aç’ dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok.”

Yoğun bakım ünitesindeki ünitede görevli doktorlar, temizlik görevlisi, diğer hemşireler ve hasta bakıcıların da şahit olduğu belirlendi. Olaya tanıklık eden tüm personelin ifadesine başvuruldu.

Hastane idari soruşturma kapsamında ifadeler sonrası ilişiğini kestiği tekniker Fatih K. hakkında cezai soruşturma için önce Sağlık Bakanlığı’na, ardından İstanbul başsavcılığına başvurdu.

Savcılık, şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan soruşturma başlattı.