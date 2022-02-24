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Yaramazlara biraz batar!

Hediye Levent: Ukrayna’dan yeni dünya düzeni çıkar mı?

‘Yeni dünya düzeni’ tanımından kasıt tam olarak nedir; henüz oldukça belirsiz ancak görünen o ki ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin gibi ülkelerin adımları ile şekillenecek yeni bir güç dengesi, ticaret sistemi, güvenlik konsepti, on yıllardır ayakta olan paktların/birliklerin yeniden şekillenmesi dahil global bir dönüşüm süreci bizi bekliyor. Bu süreç pek de kolay ve hatta mücadele eden tarafların gücüne, nüfuz alanlarına ve hırslarına bakılırsa barışçıl olmayacak.

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