Hediye Levent: Ukrayna’dan yeni dünya düzeni çıkar mı?

‘Yeni dünya düzeni’ tanımından kasıt tam olarak nedir; henüz oldukça belirsiz ancak görünen o ki ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin gibi ülkelerin adımları ile şekillenecek yeni bir güç dengesi, ticaret sistemi, güvenlik konsepti, on yıllardır ayakta olan paktların/birliklerin yeniden şekillenmesi dahil global bir dönüşüm süreci bizi bekliyor. Bu süreç pek de kolay ve hatta mücadele eden tarafların gücüne, nüfuz alanlarına ve hırslarına bakılırsa barışçıl olmayacak.
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Polis okulu için ağaç kıyımı: Ormanımıza işgalci güç gibi saldırıyorlar
Elazığ’ın en önemli ormanlık alanlarından biri olan Hankendi Kuştepe’de, polis okulu inşaatı için 30 yıllık yüzlerce ağaç katledildi.
Karamollaoğlu: 28 Şubat’ın defterini yine bir 28 Şubat’ta düreceğiz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi partinin 28 Şubat’taki parlamenter sisteme dönüş açıklamasına dair “28 Şubat’ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz” dedi.
Dr. Ebru Ergin Bakar’a saldırmakla suçlanan hasta: O bana saldırdı
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde istediği ilacı yazmadı diye bir uzman doktora saldırmakla suçlanan hasta, “Bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim” dedi.
İBB’nin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin yeni taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi.
Uzaklaştırma kararı yine yetmedi, bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı verilen boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.