Hediye Levent: Ukrayna’dan yeni dünya düzeni çıkar mı?

‘Yeni dünya düzeni’ tanımından kasıt tam olarak nedir; henüz oldukça belirsiz ancak görünen o ki ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin gibi ülkelerin adımları ile şekillenecek yeni bir güç dengesi, ticaret sistemi, güvenlik konsepti, on yıllardır ayakta olan paktların/birliklerin yeniden şekillenmesi dahil global bir dönüşüm süreci bizi bekliyor. Bu süreç pek de kolay ve hatta mücadele eden tarafların gücüne, nüfuz alanlarına ve hırslarına bakılırsa barışçıl olmayacak.

Hediye Levent’in yazısı