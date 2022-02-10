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Yaramazlara biraz batar!

Hediye Levent: Ukrayna meselesi iki ucu keskin bıçağa dönüşebilir

Ukrayna krizi epeydir dünyanın gündeminde. Diplomatik temaslar, ikna turları, ara yol bulma çabaları, tansiyonu düşürme girişimleri vs vs…

Dünyanın geri kalanında bunlar olurken bölge özellikle de körfez ülkeleri gelişmeleri yakından takip ediyordu. Sonuçta ağır bir Arap Ayaklanması döneminden sonra daha da ağır ekonomik, siyasi, diplomatik belirsizlikler dönemi yaşanıyor bölgede.


Ancak Ukrayna krizi büyüdükçe, durum ciddileştikçe bölge ülkeleri de “Rusya, Ukrayna’ya askeri müdahaleyi gerçekleştirirse bu durum bizi nasıl etkiler?” sorusunu sormaya başladı.

Mevcut duruma göre, Ukrayna krizinin daha da ciddileşmesi bölge ülkelerine hem büyük fırsatlar hem de büyük krizler getirebilir.

Bu nedenle, Ukrayna meselesi bölge ülkeleri açısından iki ucu keskin bıçağa dönüşebilir.

Hediye Levent’in yazısı

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