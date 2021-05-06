Hediye Levent: Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzelmesine Mısır’ın da ihtiyacı var

Aslında Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzelmesine Mısır’ın da ihtiyacı var. İsrail ile Körfez ülkelerinin normalleşmesi, pandemi, ekonomik kriz, Mısır dışındaki Müslüman Kardeşler üyelerinin baskıları, Etiyopya ile neredeyse savaşın eşiğine getiren baraj krizi, sınır komşusu Libya’daki radikal örgütler, Akdeniz’deki enerji mücadelesinin gerektirdiği yoğun ve girift diplomasi, bölge ülkelerinin birbirleri ile çekişmelerinde dengeli bir duruş belirlemek, herkes için bataklığa dönen Yemen dahil Mısır’ı sıkıştıran çok sayıda kriz var.

Hediye Levent’in yazısı