Hediye Levent: Suriye'deki durum hiç iyi değil

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Suriye’deki durum hiç iyi değil. Ülke hızla orman kanunları olarak özetleyebileceğimiz kaotik şartlara teslim oluyor. Bir taraftan Şam’daki geçici yönetimin uluslararası meşruiyet kazanma ve imaj parlatma çalışmaları sürerken Eş Şara’nın basketbol oynadığı görüntüler servis ediliyor ancak sahada durum ‘Yeni bir iç savaş mı geliyor?​’ sorularının sorulduğu karanlık bir kısır döngüye oldukça yakın!

Son olarak Suriye’deki Dürzilerle yeni yönetime bağlı güvenlik birimleri arasındaki gerilim iyice tırmandı ve 40’tan fazla insanın öldüğü bir çatışmaya dönüştü. Çatışmaya dönüşen geriliminin görünüşteki sebebi sosyal medyaya düşen bir ses kaydı. Dürzi bir din adamına ait olduğu iddia edilen ses kaydında Hz. Muhammed’e ve İslam dinine hakaretler ediliyor ancak kayıtta konuşanın kim olduğu hâlâ bilinmiyor. Hatta kayıt gerçek mi, kayıtta konuşan Suriyeli mi ya da gerçekten Dürzi mi; o bile belli değil. Bu ses kaydı ile birlikte Şam’ın Caramana bölgesinde ilk çatışmalar patlak verdi.

Hediye Levent’in yazısı