Hediye Levent: Suriye sahasında birçok ülkenin kapışması kolay kolay bitecek gibi görünmüyor

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Şimdilerde “Pembe panjurlu bir Orta Doğumuz neden olmasın?​” hayalciliğine yakın bir çizgide ilerlese de bölgede yeni bir sürecin başladığı doğru. Ancak dünya kurulalı beri varolan bir temel faktör bölgedeki yeni sürecin de temel belirleyeni; güç mücadelesi. Değişen tek şey de bu mücadelenin yöntemleri. Eskiden sıcak savaşlarla, silahlı gruplar üzerinden vekalet savaşlarıyla yürütülen bu mücadele artık bölge ülkelerini dünyaya bağlayacak olan enerji ve ticaret hatları ile devam edecek gibi görünüyor. Böylece bu hatlara dahil olan her bir ülke komşusuna ya da bölgeye dair bir hamleyi kolay kolay yapamayacak. Cezalandırma aracı olarak da bazı ülkeler bu hatlardan dışlanacak vs. vs…

Şimdilerde yeni yöntemlerle yürütülen nüfuz mücadelesinin yoğunlaştığı yer Suriye.

İran’ın tamamen dışlandığı, Rusya’nın güç kaybetse de hâlâ var olduğu Suriye sahasında Türkiye, Amerika, Fransa, Suudi Arabistan, İsrail başta olmak üzere birçok ülkenin kapışması kolay kolay bitecek gibi de görünmüyor.

Suriye’de son olarak Amerika askeri üs sayısını bire indirmek istediğini açıkladı. Mümkün olabilecek en az maliyetle mümkün olabilecek en üst düzeyde çıkarlarını koruma hedefiyle hareket eden Amerika’yı ikna etmeye çalışan taraf çok. Bunların başında da Türkiye geliyor bugünlerde ancak hâlâ Amerika’yı Suriye’de Kürtlerin öncülüğünde kurulan siyasi ve silahlı yapılara destek vermemesi konusunda ikna edememiş gibi görünüyor. Nitekim Amerika çekildiği üslerin bir kısmını Türkiye’nin YPG olarak tanımladığı ve PKK’nın uzantısı olarak gördüğü Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) devrediyor.

‘SDG Amerika’nın yerel müttefiki’ söylemlerini duyduğumuz Amerikan tarafı öz yönetim-SDG ile Şam arasındaki görüşmeleri de destekliyor. Bu çerçevede 10 Mart’ta Ahmed Eş Şara ile Mazlum Abdi arasında yapılan 8 maddelik anlaşmanın detaylarının belirlenmesi için oluşturulan komite birkaç gündür Şam’da. Gerçi taraflar arasında SDG’nin kurulacak olan Suriye ordusuna entegrasyonu, ülkenin kuzey doğusundaki sınır kapılarının ve sınırların korunması, petrol gibi değerli kaynakların durumu gibi dikenli konulara dair ilerleme yok. Zaten bu meseleleri Eş Şara ile Abdi’ye bırakan da yok.

Hediye Levent’in yazıs