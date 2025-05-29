Hediye Levent: Şam'ın İsrail'le temas kurması, çekişen taraflar açısından dengeleri değiştirebilir

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Bütün bu gelişmeler, halihazırda Türkiye ile İsrail arasında Suriye sahasında nüfuz mücadelesi devam ederken Şam’ın İsrail ile temas kurması, bunu da Amerika’nın isteği ile yapması elbette çekişen taraflar açısından dengeleri değiştirebilir.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye’deki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani’yi Moskova’ya davet edeceğini ve davet kararını Türkiye ziyareti sırasında Hakan Fidan ile yaptığı görüşme sonrası aldığını açıkladı. Rusya eskisi kadar güçlü bir şekilde olmasa da Suriye sahasına dönecek gibi görünüyor ancak Türkiye ile müttefik olarak mı girecek, Türkiye-İsrail çekişmesini dengeleyici olarak mı; kestirmek güç.

Elbette gidişatı anlamaya çalışırken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör ve yeni gelişme var ancak sahada şartlar saat saat değişse de Suriye dahil bütün bölgedeki durumu değiştirebilecek en önemli meselenin ABD-İran müzakereleri olduğunu unutmamak gerek. Taraflar müzakerelere devam etseler de görüşmeler pek olumlu seyretmiyor.

Hediye Levent’in yazısı